روسيا: سنرد بقسوة على العقوبات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

توعدت روسيا بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس: «بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية».

واستدعى الاتحاد الأوروبي اليوم السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ«الإدانة الشديدة» للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد في بيان.

وجاء في البيان أن السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلغ بالإدانة لـ«غزو القوات المسلحة للاتحاد الروسي غير المبرر لأوكرانيا»، وطُلب منه إبلاغ بلاده رسميا بوضع حد فوري للعمليات العسكرية.