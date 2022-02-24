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معارك في تشيرنوبيل بأوكرانيا قرب منشأة نووية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 05:21 مساء
معارك في تشيرنوبيل بأوكرانيا قرب منشأة نووية
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أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو، اليوم الخميس، عن وجود معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وكتب غيراشتشينكو على تطبيق «تلغرام»: «قوات الاحتلال دخلت من بيلاروسيا إلى منطقة محطة تشيرنوبيل، لكن عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة».

وقبل ذلك، أعلن الجيش الأوكراني استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري، الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف. وأظهرت صور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن المطار تعرض على ما يبدو لهجوم شنته العديد من المروحيات.

وأضاف زالوجني أن الوضع متوتر أيضا في جنوب البلاد، حيث يدور قتال في بلدات غينيتشيسك وسكادوفسك وشابلينكا في منطقة خيرسون قرب القرم.

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