الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب العاصمة كييف، اليوم الخميس، وذلك في سياق مواجهة العملية العسكرية الروسية التي أعلنتها موسكو ضد أوكرانيا.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

وتُظهر صور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن المطار تعرض على ما يبدو لهجوم شنته العديد من المروحيات.

وأضاف زالوجني أن الوضع متوتر أيضا في جنوب البلاد، حيث يدور قتال في بلدات غينيتشيسك وسكادوفسك وشابلينكا في منطقة خيرسون قرب القرم، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».