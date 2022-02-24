ماكرون: العقوبات ضد روسيا ستكون على مستوى الهجوم ولن نكون ضعفاء

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض بلاده وحلفاءها عقوبات على روسيا تكون على مستوى الهجوم الذي تشنه موسكو ضد أوكرانيا.

وأوضح ماكرون في كلمة اليوم الخميس من قصر الإليزيه، أن العقوبات ضد موسكو سكتون على المستويين العسكري والاقتصادي وكذلك في مجال الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس اللفرنسي، الذي كان يتحدث مع العلم الأوكراني في الخلفية إلى جانب العلمين الفرنسي والأوروبي: «لن نكون ضعفاء» بهذه القرارات التي ستُتخذ أثناء اجتماع لمجموعة السبع والمجلس الأوروبي مساء الخميس.

كما حذر من أن العمل الحربي الروسي «ستكون له تداعيات عميقة ودائمة على حياتنا وعلى الصعيد الجيوسياسي لقارتنا»، معتبرا أن بوتين قرر الإقدام على «أخطر انتهاك للسلام والاستقرار في أوروبا منذ عقود».