رغم الهجوم الروسي.. «ناتو»: لا خطط لإرسال قوات من الحلف لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن الحلف «ليس لديه خطط» لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعدما هجوم روسيا على جارتها الموالية للغرب.

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي: «ليس لدينا قوات من ناتو في أوكرانيا، وليس لدينا أي خطط لإرسال قوات من ناتو إلى أوكرانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ويعقد قادة دول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، غدًا الجمعة، قمة عبر الفيديو، بناء على طلبات مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعقد قمة للحلف حول أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن». وفي هذا السياق، قال ستولتنبرغ إن «ناتو يفعّل خططه الدفاعية للدول الحليفة فيما تهاجم روسيا أوكرانيا غير العضو فيه».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وبعدها بساعات أوضح الكرملين إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها «ضرورية» بناء على «نتائجها» و«جدواها» مقدّرًا أن الروس سيدعمون هجومًا مماثلًا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين» الذين قال إنهم موجودون في البلاد.