الرئيس الأوكراني يشبه الهجوم الروسي بأفعال «ألمانيا النازية»

القاهرة - بوابة الوسط

شبّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الهجوم الروسي على أوكرانيا بأفعال «ألمانيا النازية» خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال عبر «فيسبوك»: «هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية»، داعيًا الروس «للخروج» إلى الشوارع «للاحتجاج على هذه الحرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني إن العالم يجب أن ينشئ «تحالفًا مناهضًا لبوتين» من أجل «إجبار روسيا على السلام». وصرّح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان «نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين»، وأضاف: «على العالم إجبار روسيا على السلام». كما أمر زيلينسكي قواته «بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر» بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على «فيسبوك».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وبعدها بساعات أوضح الكرملين إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها «ضرورية» بناء على «نتائجها» و«جدواها» مقدّرًا أن الروس سيدعمون هجومًا مماثلًا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين» الذين قال إنهم موجودون في البلاد.