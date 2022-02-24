تركيا تدعو روسيا إلى «وقف حربها» على أوكرانيا.. وإردوغان يعتبرها «ضربة قاسية للسلام»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت تركيا، الخميس، روسيا إلى وقف حربها «غير العادلة وغير القانونية» على أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن»، معتبرةً أنها تشكل «تهديدًا للأمن العالمي والإقليمي»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الغزو الروسي لأوكرانيا «انتهاك جسيم للقانون الدولي»، مذكّرة بأن تركيا «تعارض كل تغيير للحدود عبر الأسلحة».

إلى ذلك، ندّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في كلمة بثتها قنوات التلفزة، الخميس، بـ«الغزو الروسي لأوكرانيا»، معتبرًا أنه «ضربة قاسية للسلام والاستقرار الإقليمي». وقال إردوغان في مقر الرئاسة التركية: «نرفض هذه العملية غير المقبولة»، مجدّدًا دعواته إلى حلّ المشكلات «من خلال الحوار»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وقال الكرملين إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على «نتائجها» و«جدواها» مقدّرًا أن الروس سيدعمون هجومًا مماثلًا. وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين أن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين» الذين قال إنهم موجودون في البلاد.