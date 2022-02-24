الصين تتفهم «مخاوف» روسيا بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن الصين «تتفهم مخاوف روسيا المنطقية على الصعيد الأمني»، بعد ساعات على بدء موسكو هجومًا على أوكرانيا.

وقال وانغ وفق ما جاء في بيان حول المكالمة الهاتفية نشرته وزارته: «لطالما احترمت الصين سيادة كل الدول وسلامة أراضيها»، مضيفًا: «في الوقت نفسه، لاحظنا أن المسألة الأوكرانية ترتبط بتاريخ خاص ومعقّد. نتفهّم مخاوف روسيا المنطقية على الصعيد الأمني»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت الصين إنها تراقب الوضع في أوكرانيا «عن كثب»، ودعت إلى «ضبط النفس» من جميع الأطراف. وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في مؤتمر صحفي دوري أن «الصين تراقب عن كثب الوضع وتدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على ضبط النفس ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.