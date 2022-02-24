بريطانيا تستدعي السفير الروسي في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس؛ بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتبت تراس على تويتر أنها «استدعت السفير الروسي ليشرح لي الغزو الروسي غير الشرعي وغير المبرر لأوكرانيا»، وأضافت: «سنفرض عقوبات شديدة ونحشد الدول لدعم أوكرانيا» فيما جرى استدعاء كيلين إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إلى اجتماع طارئ «في أقرب وقت ممكن» لرؤساء دول أو حكومات حلف شمال الأطلسي «ناتو» للبحث في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي وصفه بأنه «كارثة للقارة الأوروبية». كما ترأس جونسون اجتماع أزمة لاتخاذ قرار حول «الرد» على «الهجمات المروعة» الروسية على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.