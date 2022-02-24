مولدافيا تغلق مجالها الجوي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت مولدافيا مجالها الجوي؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، كما أعلن، الخميس، نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو.

وقال سبينو عبر تلغرام: «المجال الجوي سيغلق بدءًا من الساعة 12.00 (10.00 بتوقيت غرينتش). ستحوّل الرحلات إلى مطارات أخرى»، مبررًا القرار بـ«الوضع في المنطقة».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ليتوانيا، أنها ستفرض حالة الطوارئ على أراضيها بعد الهجوم الجويّ والبري الذي شنّه الجيش الروسي على أوكرانيا. في حين طلبت بولندا من حلف شمال الأطلسي «ناتو» تفعيل المادة «4»، التي تنصّ على إجراء مشاورات طارئة في حال كان عضو في الحلف مهددًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.