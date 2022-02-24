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أوكرانيا تعلن مقتل 40 جنديا وعشرات المدنيين جراء الهجوم الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 01:10 مساء
أوكرانيا تعلن مقتل 40 جنديا وعشرات المدنيين جراء الهجوم الروسي
أوكرانيون يختبئون في محطة لمترو الأنفاق من القصف الروسي، 24 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، الخميس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحفيين: «أعرف أن أكثر من 40 (جنديًا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان  الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.

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