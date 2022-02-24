جونسون يدعو لاجتماع طارئ لقادة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إلى اجتماع طارئ «في أقرب وقت ممكن» لرؤساء دول أو حكومات حلف شمال الأطلسي «ناتو» للبحث في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي وصفه بأنه «كارثة للقارة الأوروبية».

وكتب على تويتر «هذه كارثة لقارتنا»، مؤكدًا أنه سيتوجّه إلى البريطانيين في خطاب مضيفًا: «سأتحدث أيضًا إلى قادة مجموعة السبع الآخرين وأدعو إلى اجتماع طارئ لجميع قادة ناتو في أقرب وقت ممكن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، ترأس جونسون اجتماع أزمة لاتخاذ قرار حول «الرد» على «الهجمات المروعة» الروسية على أوكرانيا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.