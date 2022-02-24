الجيش الروسي يعلن تحقيق «مكاسب ميدانية» شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الخميس، أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدمًا ميدانيًا في مواجهة الجيش الأوكراني، فيما تواجه كييف هجومًا عسكريًا منذ الصباح.

وحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي تحدث عبر التلفزيون، تقدم الانفصاليون ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترًا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك. وأكد أن روسيا تستهدف أهدافًا عسكرية وأن المدنيين «ليس لديهم ما يخشونه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.