أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية بروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في خطاب للأمة، قطع العلاقات الدبلوماسية بروسيا، في اليوم الأول من غزو القوات المسلحة الروسية لبلاده.

وقال: «قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا»، وكانت هذه العلاقات قد ظلّت قائمة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم العام 2014، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قواته «بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر» بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن العالم يجب أن ينشئ «تحالفا مناهضا لبوتين» من أجل «إجبار روسيا على السلام»، وذلك عقب بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده. وصرّح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان «نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين»، وأضاف: «على العالم إجبار روسيا على السلام».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.