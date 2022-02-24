أوكرانيا تعلن مقتل 5 من جنودها

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء الغزو الروسي إلى خمسة، الخميس، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن عنصرًا في نظام الدفاع المضاد للطائرات قتل في منطقة زابورييا (جنوب)، فيما قتل أربعة من حرس الحدود في مناطق مختلفة في منطقة خيرسون (جنوب)، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، الخميس، أن القوات الحكومية قتلت «حوالي خمسين محتلًا روسيًا» خلال صدها هجومًا على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع انفصاليين تدعمهم موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.