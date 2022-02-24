ألمانيا: الاتحاد الأوروبي و«ناتو» ومجموعة السبع ستفرض «عقوبات شديدة» ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ألمانيا، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو» ومجموعة السبع ستعمل على استهداف روسيا بعقوبات شديدة، بعدما شن الكرملين هجومًا جويًا وبريًا على أوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، «سنطلق حزمة كاملة من أشد العقوبات ضد روسيا وستعزز أمننا وأمن حلفائها»، وأضافت: «لم نختر هذا الوضع، لكن إذا لم نواجهه الآن سندفع ثمنًا أعلى»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.