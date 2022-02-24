أوكرانيا تعلن حصيلة قتلى المواجهات مع القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، الخميس، أن القوات الحكومية قتلت «حوالى خمسين محتلًا روسيًا» خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع انفصاليين تدعمهم موسكو.

ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من تأكيد حصيلة القتلى على الفور. وكتبت القوات المسلحة على تويتر «شاستيا تحت السيطرة. قتل 50 محتلًا روسيًا. ودمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك. وهذه (الطائرة) السادسة».

إلى ذلك، أعلن حرس الحدود الأوكراني ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء الغزو الروسي إلى ثلاثة، الخميس. وأوضح حرس الحدود أن القوات المسلحة الروسية كانت تحاول غزو أوكرانيا من اتجاهات عدة مستخدمة أنظمة صواريخ ومروحيات لمهاجمة المواقع الأوكرانية في الجنوب.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.