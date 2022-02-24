عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وارسو تطلب تفعيل إحدى مواد معاهدة «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت بولندا، الخميس، من حلف شمال الأطلسي «ناتو» تفعيل المادة «4» التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجومًا على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن سفير بولندا في بروكسل حيث مقر «ناتو» «قدم طلبًا في هذا الشأن إلى الأمين العام للحلف مع مجموعة من الحلفاء»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوكرانيا ليست عضوًا في الحلف الأطلسي لكن الحلف أدان مرارًا اعتداءات روسيا على كييف.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.