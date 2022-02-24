ماكرون يدعو مجلس الدفاع للاجتماع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي عند الساعة التاسعة (08.00 ت غ) في قصر الإليزيه لبحث الوضع في أوكرانيا؛ حيث شن الجيش الروسي هجومًا عسكريًا، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وتحدث ماكرون عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي «طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا» و«وحدة بين الأوروبيين»، حسب الإليزيه. وأكد ماكرون لزيلينسكي «الدعم التام والتضامن من فرنسا». كما تحدث ماكرون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.