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إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 09:06 صباحا
إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
دراغي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)
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وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الهجوم الروسي على أوكرانيا بـ«غير المبرر»، فيما اعتبره وزير الدفاع لورينزو جويريني أنه يهدد النظام الأمني ​​الأوروبي.

ودان دراغي، العملية العسكرية الروسية، قائلًا: «إيطاليا تقف مع الشعب والمؤسسات الأوكرانية في هذه اللحظة المأساوية، ونعمل مع الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو للرد فورًا بوحدة وتصميم»، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

من جهته، قال جويريني، في تصريحات له، إن العدوان الروسي على السيادة الأوكرانية «غير مقبول ويهدد النظام الأمني ​​الأوروبي».

وأضاف جويريني: «نشعر بالقلق تجاه ما يحدث في قلب أوروبا»، معبرًا عن أمله في أن تتوقف روسيا، وقال «لم يكن (الوقت) متأخرًا أبدا لإسكات صوت الأسلحة والعمل على مواجهة سياسية ودبلوماسية شفافة لمواجهة المشكلات».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.

في حين أكدت السلطات في كييف أن القصف طال المدنيين، كما أشارت إلى إسقاط قواتها خمس طائرات ومروحية للجيش الروسي.

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