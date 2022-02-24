..وبدأت الحرب: بوتين يقصف أوكرانيا..بايدن و«ناتو» ينددان.. والنفط فوق 100 دولار

القاهرة - بوابة الوسط

بينما كان مجلس الأمن الدولي مجتمعا للبحث في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذر في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.

وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن الكرملين أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من موسكو المساعدة العسكرية ضد كييف، في خطوة رآها مراقبون تمهيدا الطريق أمام دخول القوات الروسية المحتشدة الى أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في بيان إن الزعيمين الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك بعثا برسالتين منفصلتين الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان منه المساعدة «في صدّ عدوان القوات المسلّحة الأوكرانية».

فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا

وفي أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، وذكر زيلينسكي في خطاب موجه إلى مواطنيه أن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود. أشارإلى أنه في ظل هذه التطورات أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددا على أن الولايات المتحدة قد شرعت في إعداد ردها على الإجراء العسكري الروسي.

أما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا فقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «تتعرض مدن أوكرانية هانئة لهجوم. إنه عدوان. أوكرانيا ستدافع وستنتصر. بإمكان العالم ان يردع بوتين ويجب أن يفعل. حان وقت التحرك الآن». ونوهت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الالكتروني إلى إغلاق المجال الجوي، مشيرة إلى «وجود مخاطر أمنية عالية».

وقال سفير روسيا لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينز في ختام خطابه أمام مجلس الأمن الدولي «لسنا عدوانيين تجاه الشعب الأوكراني بل حيال الطغمة الحاكمة في كييف». أما المندوب الروسي نيكولا دو ريفيير فقد استنكر مساء الأربعاء «ازدراء» روسيا للأمم المتحدة بعد إعلان فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

رد فعل بايدن و«ناتو»

وفي ردود الفعل على بدء العمليات الروسية في أوكرانيا، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«الهجوم غير المبرر» من قبل روسيا في اوكرانيا، وقال بايدن في بيان «اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية». وأضاف «روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم». وتعهد الرئيس الأميركي بأن «العالم سيحاسب روسيا»، وسيلقي بايدن كلمة حول «العواقب» التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه «هجوم غير مبرر»، على ما جاء في بيان أوضح فيه انه سيجتمع الخميس بنظرائه في مجموعة السبع.

بدوره، دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ «الهجوم الروسي المتهور وغير المبرر على أوكرانيا، الذي يعرض عددا لا يحصى من أرواح المدنيين للخطر». وأضاف في بيان «مرة أخرى وعلى الرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا الدبلوماسية التي لا تعرف الكلل، اختارت (روسيا) طريق العدوان على دولة مستقلة وذات سيادة».وأكد أن الدول الأعضاء في الحلف «ستجتمع للتعامل مع عواقب الأعمال العدوانية لروسيا، ونحن نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب. وسيبذل الناتو كل الجهود اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنها».

وعلى وقع الهجوم الروسي، تخطى سعر برميل النفط الخميس عتبة الـ100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، وسجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.