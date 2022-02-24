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بوتين رفض الرد على اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 01:39 صباحا
بوتين رفض الرد على اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني
بوتين وزيلينسكي. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب دون جدوى الأربعاء إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وصرّح زيلينسكي في خطاب للأمة ليل الأربعاء الخميس «بادرت اليوم بالاتصال هاتفيا مع رئيس الاتحاد الروسي، وكانت النتيجة: صمت»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبدأت روسيا، الأربعاء، إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا التي تتهم موسكو بالتحضير لغزوها.

كما توعدت موسكو، برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلمًا للجانب الأميركي».

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