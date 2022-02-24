فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت فرنسا جميع رعاياها بـ«مغادرة أوكرانيا دون تأخير»، وبعدم السفر إلى المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد الأكثر عرضة لخطر الحرب، وفق ما جاء في بيان للخارجية مساء الأربعاء.

وقالت الخارجية الفرنسية إنه «في سياق التوترات الشديدة الناجمة عن تمركز قوات روسية على حدود أوكرانيا والقرار الروسي بالاعتراف باستقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وفي ضوء إعلان البرلمان الأوكراني حال الطوارئ، يجب على الرعايا الفرنسيين في أوكرانيا مغادرة البلد دون تأخير»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبدأت روسيا، الأربعاء، إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا التي تتهم موسكو بالتحضير لغزوها. كما توعدت موسكو، برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلمًا للجانب الأميركي».