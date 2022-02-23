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الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 11:31 مساء
الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش الأوكراني
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من الرئيس فلاديمير بوتين «المساعدة» في «صدّ عدوان» الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية إنّ زعيمي الكيانين الانفصاليين «طلبا من رئيس روسيا المساعدة في صدّ عدوان القوات المسلحة الأوكرانية».

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، فرض البرلمان الأوكراني حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي، وفق وكالة «فرانس برس».

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