البرلمان الأوكراني يفرض حالة الطوارئ لمواجهة التهديد الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

فرض البرلمان الأوكراني، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقر الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف، وصعَّدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.

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وفي وقت سابق، الأربعاء، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن «مستقبل الأمن الأوروبي» يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وطالب زيلينسكي الغرب وموسكو بتقديم ضمانات أمنية «فورية» ترمي إلى تجنيب بلده غزوًا روسيًّا. وقال إن «أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة محددة وفورية». وأضاف: «أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من ضمن البلدان (المطالبة) بتقديم ضمانات أمنية واضحة وصريحة».