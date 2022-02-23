تحذير أميركي: 5 ملايين شخص سيهجرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، أمام الجمعية العامة للمنظمة الأربعاء، من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى «أزمة لاجئين جديدة» مع «ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجر».

وقالت: «إذا استمرت روسيا في هذا الطريق فقد تتسبب، وفقًا لتقديراتنا، بأزمة لاجئين جديدة، ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجر بسبب الحرب التي اختارتها روسيا والضغط الذي تمارسه على جيران أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

«لحظة خطر» بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، في مستهل اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أن العالم يواجه «لحظة خطر» بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية، مستنكرًا من جديد «الانتهاكات» التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.

وقال غوتيريس إن «قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك - وما تبعه - هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، لثلاثاء، انتقادا شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إن «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية»، يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالبا روسيا بالتزام هذا الميثاق بالكامل، فيما يخص العلاقة مع أوكرانيا.

وقال غوتيريس إن «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا»، مشددًا على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعا وعليها جميعا تطبيقها»، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»

- غوتيريس يوجه انتقادا شديد اللهجة لروسيا

وأضاف الأمين العام أن «قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى (استقلال) مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».

اعتراف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.