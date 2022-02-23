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محتجز الرهينة في أمستردام طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 08:14 مساء
محتجز الرهينة في أمستردام طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية
عناصر من الشرطة قرب متجر آبل ستور في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام إثر عملية احتجاز رهائن. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الهولندية، الأربعاء، أن المشتبه باحتجازه رجلًا رهينة في متجر «آبل ستور» في أمستردام، ما أبقى المدينة في حالة ترقب ليلة الثلاثاء، هو شاب من سكان المدينة ويبلغ من العمر 27 عامًا، وطلب فدية قدرها 200 مليون يورو من العملات الرقمية.

وبعدما احتجز رجلًا رهينة تحت تهديد السلاح لساعات عدة مساء الثلاثاء وهدد بتفجير نفسه، تمت السيطرة على المشتبه به ونقل إلى المستشفى بسبب إصابته «بجروح خطيرة» ولا يزال تحت المراقبة، وفق ما ذكرت الشرطة في بيان الأربعاء، بحسب «فرانس برس».

 عملية احتجاز الرهائن 
وقالت الشرطة، التي تبين لها أن الرجل كان يرتدي بحوزته عبوة ناسفة لم يفجرها، إنه «يتم النظر في كل الخيارات» المتعلقة بدوافع فعلته.  وأضافت أن المحققين لم يجدوا ما يدفعهم للاعتقاد بوجود مشتبه بهم آخرين في الوقت الحالي. وتم تفتيش منزل المشتبه به ومسكن كان يرتاده بانتظام.

-  السيطرة على مسلح احتجز رهائن في متجر بأمستردام

وأبقت عملية احتجاز الرهائن سكان المنطقة المحيطة بساحة لايدسبلين، في وسط أمستردام، التي يرتادها السكان المحليون والسياح وتضم عديد المقاهي، في حالة ترقب على مدى خمس ساعات. وانتهت العملية عندما طلب محتجز الرهينة الماء من قوات حفظ النظام.

استهداف بالنيران 
وتابعت الشرطة: «عندما خرج الرهينة من المبنى، لإحضار الماء على ما يبدو، فر راكضًا» وقد تبعه بسرعة المحتجز الذي صدمته على الفور آلية لقوات الأمن. وأكدت السلطات أن الرهينة وأربعة أشخاص اختبؤوا في خزانة دون علم المشتبه به، هم في أمان وبصحة جيدة.

وقال نائب رئيس البلدية روتجر جروت واسينك، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إنه «فيما كانت المدينة على وشك رفع الإغلاق العام والعودة إلى الحياة الطبيعية، ظهر العنف مرة أخرى في وسط أمستردام».

وكانت شرطة أمستردام تلقت الثلاثاء، نحو الساعة 17.30 (16.30 ت غ)، بلاغًا بشأن تعرض متجر لسطو مسلح. وتعرض أوائل عناصر الشرطة الذين وصلوا الى المكان لإطلاق نار من سلاح رشاش، كما أعلن قائد الشرطة.

200 مليون يورو من العملات الرقمي
وما لبث أن تبين أن المشتبه به يحمل سلاحًا ناريًّا ثانيًا هو مسدس، في حين أشارت صور إلى أنه ربما كان يرتدي سترة ناسفة. وطلب المشتبه به 200 مليون يورو من العملات الرقمية مقابل تحرير المبنى، مهددًا بتفجير نفسه.

وأُغلقت الساحة المحيطة بالمتجر سريعًا، وكذلك المقاهي والمسارح. وطُلب من الأشخاص الذين كانوا حاضرين عند بدء عملية احتجاز الرهائن الاختباء في المقاهي بحسب أوامر الشرطة فيما أُبقي الصحفيون بعيدين عن المكان.

وتمكن الكثير من الأشخاص من مغادرة المبنى، لكن الرجل احتجز مباشرة شخصًا رهينة، وهو زبون بريطاني يبلغ من العمر 44 عامًا، بحسب وسائل إعلام محلية. وتم إجلاء 70 شخصًا من المبنى الذي يقع فيه «آبل ستور»، كما قال قائد الشرطة فرانك باو.

ثناء على أبطال الشرطة
وأثنت وزيرة العدل، ديلان يسيلغوز زيغيريوس، في تغريدة على «العمل المضبوط والحاسم» للشرطة، مضيفة: «لقد حال دون حدوث الأسوأ».

وقال باو: «أرى أيضًا أن الرهينة لعب دورًا يشبه دور الأبطال». وأضاف: «في غضون ثوانٍ، تمكن من فتح ثغرة» أنهت عملية احتجاز الرهائن.

وقامت الشرطة بفحص الرجل الممدد في الشارع بواسطة رجل آلي، وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن المشتبه به «لا يحمل متفجرات».

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