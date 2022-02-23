قمة أوروبية طارئة لبحث الأزمة الأوكرانية - الروسية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل للبحث في الأزمة الروسية - الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشال في بيان إن «الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أنها تنتهك النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معًا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية». وستُعقد القمة حضوريًا الخميس اعتبارًا من الساعة 20.00 (19.00 ت غ)، وفق «فرانس برس».

وطالب زيلينسكي، الأربعاء، الغرب وموسكو بتقديم ضمانات أمنية «فورية» ترمي إلى تجنيب بلده غزوًا روسيًا. وقال زيلينسكي إن «أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة محددة وفورية». وأضاف «أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من ضمن البلدان (المطالبة) بتقديم ضمانات أمنية واضحة وصريحة».

إعلان حالة الطوارئ

ودعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك. وقال وزير الأمن والدفاع الوطني، أوليكسي دانيلوف، بعد اجتماع هذه الهيئة «ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الجيش الأوكراني أمرًا بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

- الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

- الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على «فيسبوك»: «سيجري استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عامًا (...) الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد».

إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين

في المقابل، وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما. وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

كما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورًا».

اعترف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.