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غوتيريس: العالم أمام «لحظة خطر» بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 06:21 مساء
غوتيريس: العالم أمام «لحظة خطر» بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، في مستهل اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أن العالم يواجه «لحظة خطر» بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية، مستنكرًا من جديد «الانتهاكات» التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف. 

وقال غوتيريس إن «قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى  استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك - وما تبعه - هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، وفق «فرانس برس».

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، لثلاثاء، انتقادا شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إن «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية»، يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالبا روسيا بالتزام هذا الميثاق بالكامل، فيما يخص العلاقة مع أوكرانيا.

وقال غوتيريس إن «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا»، مشددًا على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعا وعليها جميعا تطبيقها»، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»
-  غوتيريس يوجه انتقادا شديد اللهجة لروسيا

وأضاف الأمين العام أن «قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى (استقلال) مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».

اعتراف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين 
واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

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