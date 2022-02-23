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القوات المالية تتمكن من تحييد «إرهابيين» في عمليات عسكرية شمال باماكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 04:41 مساء
القوات المالية تتمكن من تحييد «إرهابيين» في عمليات عسكرية شمال باماكو
جنود ماليون في قاعدة قوة برخان في تمبكتو. (أ ف ب)
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أعلن الجيش المالي، مساء الثلاثاء، «تحييد» و«توقيف» عدد من «الإرهابيين» في عمليات نفّذتها قواته أخيرًا في مناطق تقع شمال شرقي العاصمة باماكو بمؤازرة قوات أوروبية خاصة.

وفي بيان مساء الثلاثاء، قالت هيئة أركان القوات المسلحة التي أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 60 «إرهابيًا» في شمال مالي، إن «القوات المسلحة المالية تواصل تدعيم مكاسب تحققت في مواجهة إرهابيين يزدادون اضطرابًا وتسود الفوضى صفوفهم»، وفق «فرانس برس».

وفي مناطق سيغو وموبتي وباندياغارا «تم تحييد 19 إرهابيًا» و«تم تفكيك 15 قاعدة للإرهابيين». كذلك أعلن الجيش «استعادة 34 دراجة نارية وتدمير 15 أخرى» و«استعادة 37 هاتفا». وفي منطقة تمبكتو «أفضت معلومات استخبارية دقيقة إلى توقيف ثمانية إرهابيين».

 جماعات «متطرفة» تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش
من جهة أخرى، أوضح البيان أن هذه العمليات نُفّذت بالتعاون من قوة تاكوبا الأوروبية.

والخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون رسميًا انسحابهم عسكريًا من مالي ما دفع بلاعبين دوليين آخرين إلى طرح تساؤلات بشأن انخراطهم في البلاد، كما دفع بقوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تقييم لتداعيات هذا الانسحاب.

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وتنشط في مالي جماعات «متطرفة» تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتشهد البلاد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.

 قوة «برخان» الإقليمية والتدخل الفرنسي
وفي العام 2013، تدخلت فرنسا لكبح تقدّم الجماعات المتطرفة التي كانت تهدد باماكو ثم أنشأت قوة «برخان» الإقليمية ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن على الرغم من ذلك، لم تتمكن الدولة المالية من السيطرة فعليًا على الأرض. وأوصل انقلابان في 2020 و2021 مجموعة عسكرية إلى الحكم قامت بتأجيج المشاعر المناهضة للفرنسيين، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان الجيش قد حدد في الأول من أكتوبر 2020 مدة الفترة الانتقالية بثمانية عشر شهرًا، قبل أن يتراجع المجلس العسكري عن تعهّده الإسراع في تنظيم الانتخابات ويعلن عزمه مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات إضافية.

واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» هذا التأخير غير مقبول على الإطلاق، وفرضت في 9 يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مشددة على مالي.

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