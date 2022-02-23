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أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان بارتكاب جرائم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 04:04 مساء
أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان بارتكاب جرائم
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة. (أ ف ب)
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طلبت تركيا توقيف وتسليم زعيم مافيا لجأ إلى الإمارات واتهم مسؤولين بارزين في حكومة رجب طيب إردوغان بارتكاب جرائم مختلفة في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية الأربعاء.

وأوردت الوكالة أن وزارة العدل التركية طلبت من الإمارات العمل على  «توقيف سادات بيكر موقتا بغرض تسليمه إلى تركيا»، بحسب «فرانس برس».

الاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات
وأثار بيكر استياء تركيا، في مايو 2021، عندما نشر مقاطع فيديو جرى إخراجها بعناية على موقع يوتيوب واتهم فيها مسؤولين كبارا وأفرادا من عائلاتهم بالاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات.

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وبيكر (49 عاما) المدان بعلاقته مع الجريمة المنظمة والذي يقدم نفسه اليوم كرجل أعمال، هاجم بشكل خاص وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو متهما إياه بالخيانة بعد أن كان يحميه في وقت من الأوقات. ونفى صويلو وأشخاص عدة ممن ذكرهم بيكر هذه الاتهامات.

«مخاطر أمنية عالية»
لم ينشر بيكر أي مقاطع فيديو جديدة منذ يونيو 2021. وأكد أن السلطات الإماراتية حذرته من «مخاطر أمنية عالية» ومنعته من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.  كما أشار زعيم المافيا إلى تلقيه تحذيرا من خطر تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقام الرئيس التركي في منتصف فبراير، بأول زيارة له منذ 2013 إلى الإمارات مرحبا بـ«حقبة جديدة» بعد أن شهدت العلاقات الثنائية توترا. جرى خلال زيارة إردوغان إلى أبوظبي توقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. 

وتسعى أنقرة إلى تحسين علاقاتها في المنطقة، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وتضخما غير مسبوق بسبب انهيار الليرة التركية.

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