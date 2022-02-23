روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت روسيا، الأربعاء، إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا التي تتهم موسكو بالتحضير لغزوها.

وأكد الناطق باسم السفارة الروسية في كييف، دينيس غولينكو، أن عملية الإجلاء جارية. ولم يعد العلم الروسي يرفرف على سطح السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية وكان العديد من الأشخاص يخرجون حاملين حقائب، وفق «فرانس برس».

رد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية

توعّدت روسيا، الأربعاء، برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلمًا للجانب الأميركي».

تعبئة الجيش الأوكراني

أصدر الجيش الأوكراني أمرًا بتعبئة جنود الاحتياط، الأربعاء، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على «فيسبوك»: «سيجري استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عامًا (...) الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد».

- الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين

- الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

كما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورًا».

اعتراف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين انفصاليتين

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.