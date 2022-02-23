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موسكو تتوعد برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 03:22 مساء
موسكو تتوعد برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحًا نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة في جنيف.16 يونيو 2021، (ا ف ب)
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توعّدت روسيا، الأربعاء، برد «قوي» و«مؤلم» على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلمًا للجانب الأميركي».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، «دفعة أولى» من العقوبات من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف «النخب الروسية» وكذلك مؤسسات مالية. وقال بايدن: «سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي».

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.

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