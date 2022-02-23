لودريان: بوتين يسعى لـ«إلغاء» أوكرانيا كدولة ذات سيادة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لم يعد يقبل بالاستقلال الذي تحظى به أوكرانيا» بموجب القانون الدولي.

وقال الوزير الفرنسي للصحفيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين: «أعلن الرئيس بوتين في خطابه (الاثنين) بشكل ما إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة». وأضاف: «نحن في مرحلة مراجعة لاستعادة مساحات قديمة عبر إعادة اختراع التاريخ»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.