Atwasat

لودريان: بوتين يسعى لـ«إلغاء» أوكرانيا كدولة ذات سيادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 02:05 مساء
لودريان: بوتين يسعى لـ«إلغاء» أوكرانيا كدولة ذات سيادة
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان, (الإنترنت)
alwasat radio

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لم يعد يقبل بالاستقلال الذي تحظى به أوكرانيا» بموجب القانون الدولي.

وقال الوزير الفرنسي للصحفيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين: «أعلن الرئيس بوتين في خطابه (الاثنين) بشكل ما إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة». وأضاف: «نحن في مرحلة مراجعة لاستعادة مساحات قديمة عبر إعادة اختراع التاريخ»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. 

وقال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، موضحا عزمه إعلان حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس. كما أعلنت واشنطن في أعقاب رد فعل حذر في البداية أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يوجه انتقادا شديد اللهجة لروسيا
غوتيريس يوجه انتقادا شديد اللهجة لروسيا
بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن «حلول دبلوماسية» لأزمة أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن «حلول دبلوماسية» لأزمة أوكرانيا
بريطانيا: احتمال كبير بأن يهاجم بوتين كييف
بريطانيا: احتمال كبير بأن يهاجم بوتين كييف
أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا «فورا»
أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا «فورا»
أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط
أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
لودريان: بوتين يسعى لـ«إلغاء» أوكرانيا كدولة ذات سيادة
لودريان: بوتين يسعى لـ«إلغاء» أوكرانيا كدولة ذات سيادة...
مجلس الأمن الأوكراني يدعو إلى إعلان حالة طوارئ
مجلس الأمن الأوكراني يدعو إلى إعلان حالة طوارئ...
«فرانس برس»: ماكرون يعلن رسميا ترشحه لولاية جديدة في 5 مارس
«فرانس برس»: ماكرون يعلن رسميا ترشحه لولاية جديدة في 5 مارس...
أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط
أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط...
أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا «فورا»
أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا «فورا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط