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«فرانس برس»: ماكرون يعلن رسميا ترشحه لولاية جديدة في 5 مارس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 11:45 صباحا
«فرانس برس»: ماكرون يعلن رسميا ترشحه لولاية جديدة في 5 مارس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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يطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حملة ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الخامس من مارس بتجمع انتخابي مرتقب في مرسيليا، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر في حزبه «الجمهورية إلى الأمام» وكالة «فرانس برس»، الأربعاء.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون، الذي يتوقع أن يعلن رسميا ترشحه الأسبوع المقبل، سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في العاشر من أبريللكن الاستطلاعات تشير أيضًا إلى أن ضمان ماكرون الفوز بولاية ثانية مدّتها خمس سنوات في الدورة الثانية من الانتخابات التي تنظّم بعد أسبوعين من الأولى، لا يبدو أمرًا مسلّمًا به.

تنقسم أصوات اليمين المتشدد بين مرشحين هما مارين لوبن وإريك زمور، تليهما الجمهورية فاليري بيكريس.

ووصل ماكرون، المصرفي السابق ووزير الاقتصاد في عهد الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند، إلى السلطة العام 2017 كمرشّح مستقل «لا من اليمين ولا اليسار» متعهّدا إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة. وسارع لخفض الضرائب وتخفيف قوانين العمل في مسعى لتعزيز النمو وأدخل إصلاحًا واسعًا لشركة السكك الحديد العامة رغم المقاومة الشرسة من النقابات العمالية.

وتعرض لانتقادات لسياساته التي اعتبر البعض أنها تصب في مصلحة الأثرياء ورفع ضريبة الوقود التي أثّرت على البلدات الصغيرة والأرياف خصوصًا، وأدت إلى اندلاع احتجاجات «السترات الصفراء» في 2018 و2019، ما أجبره على تقديم مجموعة من التنازلات لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض.

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