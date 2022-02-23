غوتيريس يوجه انتقادا شديد اللهجة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، انتقاداً شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إنّ «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية»، يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالباً روسيا بالتزام هذا الميثاق بالكامل، فيما يخص العلاقة مع أوكرانيا.

وقال غوتيريس إن «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً»، مشدّداً على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف الأمين العام أنّ «قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى بـ(استقلال) مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».