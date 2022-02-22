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مسلح يحتجز رهائن في متجر بأمستردام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 10:53 مساء
مسلح يحتجز رهائن في متجر بأمستردام
عناصر من الشرطة قرب متجر آبل ستور في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام إثر عملية احتجاز رهائن مساء 22 فبراير 2022. (ا ف ب)
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أكدت الشرطة الهولندية، مساء الثلاثاء، أن رجلاً مسلحاً يحتجز رهائن في متجر «آبل ستور» في إحدى ساحات أمستردام الرئيسية، مشيرة إلى أن أشخاصًا عدة تمكنوا من مغادرة المتجر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة في تغريدة «هناك عملية احتجاز رهائن في متجر آبل ستور في لايدزبلاين»، التي تشهد حركة كبيرة في أمستردام وأن قواتها تطوق المكان.

وأضافت الشرطة في تغريدة «منذ بدء عملية احتجاز الرهائن تمكن أشخاص عدة من مغادرة المتجر»، مضيفة أنّها لن تنشر معلومات إضافية عن الوضع راهناً. وتابعت أنّها «تتحفظ» عن نشر معلومات إضافية «حفاظاً على سلامة الأشخاص المعنيين».

وتعمل الشرطة التي طلبت من رواد الإنترنت الامتناع عن عرض لقطات وصور، على تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في المتجر على ما ذكر التلفزيون الهولندي العام «ان او اس».

وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً مسلحاً يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسيلة «إيه تي 5» الإعلامية أنّ شهوداً عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر «آبل ستور».

وانتشرت القوى الأمنية في المكان مع وحدات متخصصة عدة «للسيطرة على الوضع» على ما أفادت الشرطة. وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بحصول سطو مسلّح عند الساعة 17,40 (16,40 ت غ). وتحوّلت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن.

وأوضحت الشرطة «نناشد الأشخاص المتواجدين في الأماكن المطلة على مبنى آبل ستور بالامتناع عن عرض لقطات أو عمليات بث حي حفاظا على سلامة الأشخاص المعنيين وجهود الشرطة». وطلبت من سكان المنطقة والتجار والعاملين في الساحة عدم الخروج لمتابعة ما يحصل.

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