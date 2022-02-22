إعادة انتشار القوات الأميركية.. بايدن: هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن «هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا»، معلنًا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة «دفاعية».

وأضاف بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض «أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها»، وفق وكالة «فرانس برس».

بايدن: «الوقت ما زال متاحاً» لتجنّب «السيناريو الأسوأ»

ورغم ذلك قال بايدن إنّ «الوقت ما زال متاحاً» أمام الدبلوماسية لتجنّب «السيناريو الأسوأ» في أوكرانيا، ومنع صراع دموي شامل.

وتابع: «ليس هناك شك في أن روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحدّيات التي نواجهها». وأردف: «ومع ذلك، ما زال الوقت متاحاً لتجنّب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدماً» في تحرّكهم.

- قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

كما أعلن بايدن، عن «دفعة أولى» من العقوبات من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف «النخب الروسية» وكذلك مؤسسات مالية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن: «سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي».

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.