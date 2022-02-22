قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، «دفعة أولى» من العقوبات من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف «النخب الروسية» وكذلك مؤسسات مالية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن: «سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي».

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وأمس الإثنين، أكد الرئيس الأميركي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة تلتزم وحدة أراضي أوكرانيا، وأعاد بايدن «تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، بحسب البيت الأبيض.

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.