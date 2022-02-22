Atwasat

وزير الدفاع الأميركي: نحاول «تجنب توسع النزاع» في الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 09:32 مساء
وزير الدفاع الأميركي: نحاول «تجنب توسع النزاع» في الأزمة الأوكرانية
لويد أوستن في البنتاغون، في 17 أكتوبر 2014. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدين «الغزو الروسي الأخير» لأوكرانيا، لكنها تريد إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية من أجل «تجنب توسع النزاع».

وقال أوستن، لدى استقباله في الـ«بنتاغون» وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن «الغزو الروسي الأخير يهدد السلم والأمن والازدهار في أوكرانيا وعبر الأطلسي»، مضيفًا: «سنواصل تعاوننا الوثيق معكم، وسنبقى على تناغم مع حلفائنا وشركائنا في محاولة لإيجاد طريقة لتجنب توسع النزاع»، وفق «فرانس برس».

 القوات الروسية تواصل استعدادها 
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل استعدادها لهجوم محتمل على أوكرانيا بعدما اعترفت موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

- الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين
- الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي «كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا»، وأوضح «نرى أن المزيد من القوات تتحرك في تشكيلات قتالية وهم مستعدون للهجوم»، وفق «فرانس برس».

 إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين 
في المقابل وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

 زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا
وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، الدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وأضاف كوليبا: «هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة»، وتابع «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا»، 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات

%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا.. ولودريان يلغي اجتماعه مع لافروف
الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا.. ...
روسيا تعلن إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا قريبا
روسيا تعلن إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا قريبا
وزير الدفاع الأميركي: نحاول «تجنب توسع النزاع» في الأزمة الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: نحاول «تجنب توسع النزاع» في الأزمة ...
روسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين الأوكرانيتين
روسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين ...
10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي
10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
مقتل جندي أوكراني وإصابة 6 آخرين برصاص الانفصاليين
مقتل جندي أوكراني وإصابة 6 آخرين برصاص الانفصاليين...
إعادة انتشار القوات الأميركية.. بايدن: هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا
إعادة انتشار القوات الأميركية.. بايدن: هذه بداية الغزو ......
قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات ......
10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي
10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي...
روسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين الأوكرانيتين
روسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط