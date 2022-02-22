وزير الدفاع الأميركي: نحاول «تجنب توسع النزاع» في الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدين «الغزو الروسي الأخير» لأوكرانيا، لكنها تريد إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية من أجل «تجنب توسع النزاع».

وقال أوستن، لدى استقباله في الـ«بنتاغون» وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن «الغزو الروسي الأخير يهدد السلم والأمن والازدهار في أوكرانيا وعبر الأطلسي»، مضيفًا: «سنواصل تعاوننا الوثيق معكم، وسنبقى على تناغم مع حلفائنا وشركائنا في محاولة لإيجاد طريقة لتجنب توسع النزاع»، وفق «فرانس برس».

القوات الروسية تواصل استعدادها

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل استعدادها لهجوم محتمل على أوكرانيا بعدما اعترفت موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

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وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي «كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا»، وأوضح «نرى أن المزيد من القوات تتحرك في تشكيلات قتالية وهم مستعدون للهجوم»، وفق «فرانس برس».

إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين

في المقابل وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا

وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، الدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وأضاف كوليبا: «هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة»، وتابع «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا»،