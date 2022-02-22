روسيا تعلن إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا، الثلاثاء، إنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا قريبًا «لحماية أرواحهم» بعدما أذن مجلس الاتحاد للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال الجيش إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «من أجل حماية أرواح (الدبلوماسيين) والحفاظ على سلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة ستنفذ في المستقبل القريب»، وفق «فرانس برس».

ووافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا

وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، الدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

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وأضاف كوليبا: «هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة»، وتابع «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا».