الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا.. ولودريان يلغي اجتماعه مع لافروف

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع، الثلاثاء، على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما.

وقال لودريان للصحفيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين: «اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف» (باستقلال المنطقتين)، متهمًا روسيا «بانتهاك القانون الدولي» و«خرق التزاماتها»، بحسب «فرانس برس».

لودريان: عقوبات «موجعة جدًّا»

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف النواب الروس الذين أيدوا الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وستكون «موجعة جدًّا».

وأضاف بوريل للصحفيين: «العقوبات ستكون موجعة جدًّا لروسيا»، موضحًا أن عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال 351 عضوًا في مجلس الدوما الروسي ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين اتخاذ تلك الخطوة.

لا اجتماع بين لودريان ولافروف

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفرنسي إنه سيلغي دعوة لنظيره الروسي سيرغي لافروف للمجيء إلى باريس لإجراء محادثات، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وبعد سؤاله عما إذا كان اجتماع الجمعة سيحصل، رد لودريان «لا»، مع أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أن «الجهود الدبلوماسية ستستمر لتجنب اندلاع حرب في قلب أوروبا».

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.

تقدم القوات الروسية

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل استعدادها لهجوم محتمل على أوكرانيا بعدما اعترفت موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي «كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا»، وأوضح «نرى أن المزيد من القوات تتحرك في تشكيلات قتالية وهم مستعدون للهجوم».

في المقابل وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا. وبعد مناقشة سريعة، وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن «عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكراني) قوامه 60 ألفًا ودروع ثقيلة».

زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا

وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، الدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

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وأضاف كوليبا: «هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة»، وتابع «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا»، وفق «فرانس برس».