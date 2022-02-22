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بوتين: اتفاقات السلام في أوكرانيا «لم تعد موجودة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 08:01 مساء
بوتين: اتفاقات السلام في أوكرانيا «لم تعد موجودة»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا لم تعد موجودة بعد اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأضاف بوتين: «اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن، لقد اعترفنا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»، بحسب «فرانس برس».

تخلي كييف عن الانضمام إلى حلف الأطلسي
ورأى الرئيس الروسي، الثلاثاء، أن «الحل الأفضل» لوضع حد للأزمة بشأن أوكرانيا يكمن في تخلي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال بوتين: «الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة راهنًا في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تختار الحياد».

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وأعلن أن روسيا تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ترسيم حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك
وقال بوتين: «اعترفنا باستقلال هاتين الجمهوريتين، ما يعني اعترافنا بكل مواثيقهما، بما في ذلك دستورهما. وفي الدستور، رسمت حدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك كما كانت عندما كانتا جزءًا من أوكرانيا». لكنه أوضح أنه يجب ترسيم الحدود الدقيقة في محادثات بين الجمهوريتين الانفصاليتين وأوكرانيا.

كما دعا بوتين إلى جعل أوكرانيا منزوعة السلاح بعد تلقيها أسلحة من حلفائها الغربيين. وأكد «في حال أتخم شركاؤنا المزعومون، سلطات كييف، بأسلحة متطورة عندها ستكون النقطة الأهم نزع أسلحة أوكرانيا الحالية».

 ضمانات بشأن العضوية في الاتحاد
وحضت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على منحها ضمانات بشأن عضويتها المستقبلية في مواجهة التهديدات الروسية. وقال كوليبا «دعوت الاتحاد الأوروبي إلى تنحية كل الترددات والتحفظات والتشكيكات التي تساور العواصم الأوروبية، وإعطاء أوكرانيا وعدا بضمها إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل».

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى الرد بقوة وأوضح أنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو التي يتهمها بالرغبة في مواصلة «عدوانها العسكري».

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