أوكرانيا تطلب من الغرب إرسال أسلحة إضافية لمواجهة روسيا.. وتطالب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، إنه ينبغي للدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وأضاف: «هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة»، وتابع «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا»، وفق «فرانس برس».

ضمانات بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي

وحضت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على منحها ضمانات بشأن عضويتها المستقبلية في مواجهة التهديدات الروسية. وقال كوليبا «دعوت الاتحاد الأوروبي إلى تنحية كل الترددات والتحفظات والتشكيكات التي تساور العواصم الأوروبية، وإعطاء أوكرانيا وعدا بضمها إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل».

وباشرت دول غربية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما أعلنت برلين تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى الرد بقوة وأوضح أنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو التي يتهمها بالرغبة في مواصلة «عدوانها العسكري».

روسيا تنفي رغباتها في «إعادة بناء امبراطورية»

في موسكو، نفى الرئيس فلاديمير بوتين رغبته في «إعادة بناء امبراطورية»، وأكد الكرملين أنه لا يزال «منفتحًا» على الدبلوماسية في حين أن الانتقادات الدولية تتزايد منذ الإثنين مع اتهام كييف بأنه يريد «إحياء الاتحاد السوفياتي».

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غير آبه بتلك الاتهامات، صادق البرلمان الروسي على الاتفاقات التي وقعها بوتين الأحد مع قادة انفصاليي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الذين يقاتلون قوات كييف منذ العام 2014، وذلك في وقت تحشد روسا قوات على الحدود الأوكرانية قدرت واشنطن عديدها بـ150 ألف عسكري.

عقوبات «شديدة».. وإدانة واسعة

من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مرورًا بحلف شمال الأطلسي، أدان المعسكر الغربي القرار الروسي على نطاق واسع.

وطالب زيلينسكي بمعاقبة هذا «العمل العدواني الروسي الجديد» خصوصًا من خلال «وقف تام» لمشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي كان يفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البحر.

وبعد ذلك بقليل، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس «تعليق» المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز، مضيفًا أن إجراءات أخرى قد يتم اتخاذها أيضا. وأكد كذلك أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات شديدة على روسيا قد تستهدف المصارف الروسية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية.

عقوبات على خمسة مصارف روسية

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة «أفراد أثرياء»، محذرًا من «أزمة طويلة الأمد» في أوكرانيا.

في واشنطن، أصدر جو بايدن مرسومًا الإثنين يحظر أي تعامل للأميركيين مع المناطق الانفصالية، في ما يمثل الحد الأدنى من العقوبات. وتعهد البيت الأبيض الثلاثاء فرض عقوبات جديدة.