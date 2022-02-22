أستراليا تعزز وجودها في القارة القطبية ببرنامج قيمته 575 مليون دولار لمواجهة الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أستراليا، الثلاثاء، برنامجًا قيمته 575 مليون دولار أميركي لتعزيز وجودها وعمليات المراقبة التي تجريها في القارة القطبية الجنوبية لمواجهة الاهتمام الصيني المتزايد بالقطب.

ستمنح خطة التمويل العشرية هذه أستراليا «عيونًا على القارة القطبية الجنوبية»، بحسب رئيس الوزراء سكوت موريسون، من خلال زيادة قدرة البلاد على دراسة ومراقبة مناطق التندرا المتجمدة والمياه المحيطة باستخدام طائرات مسيرة ومروحيات ومركبات ذاتية القيادة، وفق «فرانس برس».

أستراليا تطالب بالاستحواذ على 42% من أراضي القارة القطبية

وطالبت أستراليا بالاستحواذ على 42% من أراضي القارة القطبية الجنوبية، أي أكثر من أي دولة أخرى، لكنها تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى المناطق النائية في القارة. وتخشى كانبيرا من أن تستغل بكين أو موسكو اللتان تنشطان بشكل متزايد في القارة، هذا الفراغ.

وسيُخصص ما يقرب من نصف التمويل الأسترالي الجديد لزيادة قدرات التنقل داخل هذه المنطقة ووضع خرائط لأقصى شرق القارة القطبية الجنوبية من الجو باستخدام طائرات مسيرة ومن خلال شراء أربع مروحيات جديدة للمسافات المتوسطة.

- إعلان شراكة أمنية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة الصين

- قمة افتراضية بين بايدن وقادة اليابان والهند وأستراليا في تحدٍ للصين

يشمل البرنامج كذلك مشاريع بيئية، ويُخصص 5 ملايين دولار منه لإجراء أبحاث عن آثار تغير المناخ على الجبال الجليدية في القطب الجنوبي ولمساعدة دول المحيط الهادئ على مراقبة ارتفاع منسوب مياه البحر.

ورفض موريسون التعليق على مخاوفه حيال اهتمام الصين المتزايد بأنتركتيكا، واكتفى بالقول «إنهم لا يشاركون أستراليا نفس الأهداف».

الصين تملك محطتين مفتوحتين

وتواصل الصين التي تملك محطتين مفتوحتين على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، استثمارها في المنطقة. وتتخلف بكين عن الولايات المتحدة التي تحظى بأكبر تواجد في القارة القطبية الجنوبية مع 1400 شخص في محطاتها الثلاث على مدار العام، قبل الوباء.

وحذر معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي النافذ أخيرا في تقرير من أن القارة القطبية الجنوبية أصبحت مكانًا «للمنافسة الجيوسياسية» وأوصى بالعديد من الإجراءات لفرض الحظر على الأنشطة العسكرية والتعدين هناك.

حث مؤلف التقرير إيفان بلوم، الخبير القطبي في مركز وودرو ويلسون للأبحاث، الولايات المتحدة وأستراليا على «إدارة العلاقات بعناية مع المنافسين الاستراتيجيين» وإن «كانت الصين وروسيا لا تستجيبان أحيانًا لنداءات التسوية».

وأكد أن التعاون أمر حيوي عندما يتعلق الأمر بإدارة القطب الجنوبي.