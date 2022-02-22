رودنكو: روسيا لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا حاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا «حاليًا»، لكن روسيا ستقوم بالخطوة إذا تعرّضت إلى «تهديد»، وذلك بعدما صادق البرلمان في موسكو على اتفاقات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رودنكو إن المعاهدات تشمل بند تقديم «مساعدات عسكرية»؛ لكنه أشار إلى ضرورة تجنُّب «التكهنات» بشأن نشر قوات، مضيفًا: «حاليًا لا أحد يخطط لإرسال أي شيء إلى أي مكان. إذا كان هناك تهديد، فحينها سنقدم مساعدات بما يتوافق مع المعاهدات التي جرت المصادقة عليها».