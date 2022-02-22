Atwasat

رودنكو: روسيا لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا حاليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 04:20 مساء
رودنكو: روسيا لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا حاليا
نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو.(الإنترنت).
alwasat radio

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، الثلاثاء، أن بلاده لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا «حاليًا»، لكن روسيا ستقوم بالخطوة إذا تعرّضت إلى «تهديد»، وذلك بعدما صادق البرلمان في موسكو على اتفاقات مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال رودنكو إن المعاهدات تشمل بند تقديم «مساعدات عسكرية»؛ لكنه أشار إلى ضرورة تجنُّب «التكهنات» بشأن نشر قوات، مضيفًا: «حاليًا لا أحد يخطط لإرسال أي شيء إلى أي مكان. إذا كان هناك تهديد، فحينها سنقدم مساعدات بما يتوافق مع المعاهدات التي جرت المصادقة عليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد

تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد
مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: حدودنا «غير قابلة للتغيير»

مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: حدودنا «غير قابلة للتغيير»
دوري أبطال أوروبا: معاناة يوفنتوس مستمرة على الرغم من الدماء الجديدة

دوري أبطال أوروبا: معاناة يوفنتوس مستمرة على الرغم من الدماء الجديدة
غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار

العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جونسون يحذر من «أزمة طويلة الأمد» في أوكرانيا
جونسون يحذر من «أزمة طويلة الأمد» في أوكرانيا
بريطانيا ستفرض عقوبات على 5 مصارف و3 شخصيات روسية
بريطانيا ستفرض عقوبات على 5 مصارف و3 شخصيات روسية
رئيس الوزراء البريطاني: تحرك روسيا في أوكرانيا «ذريعة لغزو شامل»
رئيس الوزراء البريطاني: تحرك روسيا في أوكرانيا «ذريعة لغزو شامل»
النمسا تستدعي السفير الروسي على خلفية أزمة أوكرانيا إلى وزارة الخارجية
النمسا تستدعي السفير الروسي على خلفية أزمة أوكرانيا إلى وزارة ...
فرانس برس: اجتماع عاجل لحلف الـ«ناتو» مع مندوب أوكرانيا
فرانس برس: اجتماع عاجل لحلف الـ«ناتو» مع مندوب أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
روسيا تواجه عقوبات شديدة بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا
روسيا تواجه عقوبات شديدة بعد اعترافها باستقلال المنطقتين ......
رودنكو: روسيا لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا حاليا
رودنكو: روسيا لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا حاليا...
كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور
كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور...
فرانس برس: اجتماع عاجل لحلف الـ«ناتو» مع مندوب أوكرانيا
فرانس برس: اجتماع عاجل لحلف الـ«ناتو» مع مندوب أوكرانيا...
النمسا تستدعي السفير الروسي على خلفية أزمة أوكرانيا إلى وزارة الخارجية
النمسا تستدعي السفير الروسي على خلفية أزمة أوكرانيا إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط