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الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 02:52 مساء
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
قبة كنيسة مدمرة في أفدييفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا, 21 فبراير 2022, (أ ف ب)
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تقول آنا فيليتشكو، «إنهم يطلقون النار حاليا بغزارة العام 2015»، متحدثة من مبناها المهدم المطل على خط الجبهة في مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا.

من موقعها، بإمكان المرأة البالغة 39 عاما رؤية دونيتسك، إحدى «عاصمتي» الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يطلقون النار بانتظام على المدينة، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وأصيب المبنى الذي تسكن فيه آنا بأضرار جسيمة جراء عمليات القصف، بعدما اندلعت الحرب مع المتمردين المدعومين من موسكو في مطلع العام 2014، بعيد احتلال روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها.

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وإن كانت حدة المعارك لا تزال بعيدة عن غزارة النيران العام 2014، إلا أن موجة العنف الجديدة هذه التي تترافق مع قصف متقطع أسفرت الإثنين، عن مقتل جنديين ومدني أوكرانيين.

«أود لو أصفع كلا من بوتين وزيلينسكي»
وفيما تزداد مخاطر نشوب حرب كاسحة بين روسيا وأوكرانيا، يوما بعد يوم لا بل ساعة بعد ساعة، تعبر فيليتشكو عن غضب كبير، وتقول «أود لو أصفع كلا من بوتين وزيلينسكي»، منددة بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اللذين تتمنى لو «يجلسا أخيرا ويتفقا على وضع حد لهذه الحرب».

واعترف بوتين مساء الإثنين باستقلال «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من طرف واحد، متحديا تحذيرات الغرب بفرض عقوبات شديدة على روسيا، ما يقوض عمليا عملية السلام الناجمة عن اتفاقات مينسك الموقعة العام 2015، بوساطة فرنسية ألمانية، سعيا لتسوية النزاع المسلح الذي أوقع أكثر من 14 ألف قتيل.

ولم يتضح حتى الآن مدى وحجم عواقب الاعتراف الروسي، باستقلال المنطقتين على سكان هذه المدينة، فهل تتوقف روسيا عند حدود مناطق سيطرة الانفصاليين، أم تحاول التوسع إلى مجمل المناطق التابعة إداريا قبل الحرب لدونيتسك ولوغانسك، وهي تشمل مساحات تابعة حاليا لسيطرة كييف؟، فيما يخشى سكان هذه المناطق المحاذية لخط الجبهة وصول أولى الدبابات الروسية إلى بلداتهم، وفي حال وصلت القوات الروسية، فإن سكان أفدييفكا يستعدون للأسوأ.

أغراض للطوارئ ووثائق رسمية استعدادا للرحيل
لم يسبق لتاتيانا بوليشتشوك (67 عاما) أن قررت مغادرة شقتها حتى في أصعب لحظات الحرب، لكن المتقاعدة تقول هذه المرة إنها قد لا تجد خيارا آخر، موضحة «بدأوا بإطلاق النار بكثافة أكبر بكثير».

لتاتيانا أعدت حقائب فيها أغراض للطوارئ ووثائقها الرسمية ووضعتها قرب الباب، مصممة على الهروب عند ابنتها في العاصمة كييف في حال شنت روسيا عملية اجتياح، قائلة «بوتين حقير. لديه هاجس، هو إعادة بناء إمبراطورية خاصة به، على غرار الاتحاد السوفيتي».

أما فالنتين كوفتون (49 عاما)، فهو يرضخ للواقع، ويقول «في مطلق الأحوال، لم تكن دونيتسك والقرم لتعود» إلى أوكرانيا، مؤكدا «لديهم سياسة أخرى، إنهم روس هناك».

ويبدي يفغين فاسيلنكو (30 عاما) الموظف في مصنع محلي تخوفا من عمليات القصف أكثر منه على مصير المناطق الانفصالية، مؤكدا «لا أود أن أعيش مجددا أحداث 2014 و2015 و2016.. لم تكن تلك أوقات جيدة»، حيث لجأ يفغين تسيغانوك إلى أفدييفكا بعد سقوط مدينته دونيتسك العام 2014، حيث سئم الفرار.

يقول الشاب البالغ 27 عاما «أحيانا يجري إطلاق قذيفة ضخمة أو ما يشابه، وتشعرون بوقعها في كامل جسدكم»، مضيفا «ليس لدينا مكان نهرب إليه لأن أهلي في الطرف الآخر، في دونيتسك. لا يمكننا لا هم ولا نحن الذهاب إلى أي مكان. هذه أرضنا».

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