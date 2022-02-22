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شولتس يعلن «تعليق» المصادقة على تشغيل «نورد ستريم 2» ويحذر من عقوبات إضافية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 02:47 مساء
شولتس يعلن «تعليق» المصادقة على تشغيل «نورد ستريم 2» ويحذر من عقوبات إضافية
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا ردًا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذَّر من عقوبات إضافية محتملة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأفاد شولتس بأنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته وقال إن هذه المسألة «تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2». 

وأضاف: «هناك عقوبات أخرى أيضًا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتخاذ خطوة ملموسة للغاية».

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