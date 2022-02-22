سورية تعترف بجمهوريتي «دونيتسك» و«لوغانسك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اعتراف الحكومة السورية بـ«جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك»، مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد بحث الاعتراف بـ«جمهورية دونيتسك» قبل شهرين مع «وفد برلمانيٍ روسيٍ ضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك زار دمشق».

ممثلين عن جمهورية دونيتسك

وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن «رئاسة الجمهورية العربية السورية توضح أن الرئيس بشار الأسد وخلال زيارة وفدٍ برلمانيٍ روسيٍ إلى دمشق برئاسة السيد ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك بتاريخ 21 ديسمبر 2021 أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت أخيرًا بحث الاعتراف بها».

وأضافت: «طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقاتٍ معها».

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن «موقف الجمهورية العربية السورية هذا ينطلق من يقينها أن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأن مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة».

وأكدت الرئاسة السورية أن «سورية مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».