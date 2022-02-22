الأمم المتحدة: روسيا والصين وصربيا تواصل تسليح المجموعة العسكرية في بورما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خبير حقوقي أممي، الثلاثاء، أن روسيا والصين، العضوين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى صربيا واصلت تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بأسلحة استخدمتها ضد مدنيين منذ «الانقلاب» العام لماضي.

وقال المقرر الأممي الخاص حول وضع حقوق الإنسان في بورما، توم أندروز، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل العضوان في مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية في بورما بعديد الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة»، مضيفًا: «خلال الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكر في بورما».